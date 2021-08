Martine Grael e Kahena Kunze são bicampeãs olímpicas em Tóquio

Dupla brasileira repetiu ouro conquistado no Rio, em 2016, na classe 49er FX; no atletismo, Alison dos Santos levou bronze

As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram a medalha de ouro na classe 49er FX da vela nesta terça-feira, 3, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Foi o segundo ouro olímpico da dupla, que já havia subido ao lugar mais alto do pódio na mesmo categoria na Olimpíada do Rio, em 2016.

As brasileiras tiveram uma atuação muito segura na medal race, a regata decisiva da prova, terminando na terceira colocação e assegurando o ouro na classificação geral. No primeiro dia de competições, Martine e Kahena tinham ficado na 15ª colocação.

A medalha de prata ficou com as velejadoras alemãs Tina Lutz e Susann Beucke. O bronze foi para as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz.

Martine é filha de Torben Grael, um dos maiores nomes do esporte brasileiro (com cinco medalhas olímpicas), atual chefe da equipe brasileira no Japão, e sobrinha de Lars Grael (duas medalhas). Kahena é filha de Cláudio Kunze, campeão mundial juvenil nos anos 1980.

As velejadoras brasileiras conquistaram a 19ª medalha do esporte para o país em Olimpíadas. Até o momento, nesta edição dos Jogos, o Brasil soma 12 medalhas (três de ouro, três de prata e seis de bronze). No Rio, a delegação conquistou 19 medalhas no total.

Bronze no atletismo

Ainda nesta terça-feira, o atletismo brasileiro conquistou uma medalha de bronze. Alison dos Santos cravou a marca de de 46s72, novo recorde sul-americano, e subiu ao pódio na prova dos 400 metros com barreiras.

A medalha de ouro ficou com o norueguês Karsten Warholm, com novo recorde mundial (45s94). O norte-americano Rai Benjamin conquistou a prata (46s17).

