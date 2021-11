McDonald’s é atuado por falta de banheiros separados por sexo em Bauru

Segundo a prefeita de Bauru, 'as exigências do código sanitário do município não estão sendo cumpridas'

Em Bauru, a 350 quilômetros da capital São Paulo, a prefeitura autuou uma lanchonete do McDonald’s por não manter banheiros separados para homens e mulheres. De acordo com uma publicação feita no sábado 13 no Twitter prefeita local, Suéllen Rosim (Patriota), a medida foi tomado porque “as exigências do código sanitário do município não estão sendo cumpridas”. Em seu artigo 96, a legislação estabelece que “os sanitários devem ser separados e identificados, para cada sexo”. O ato ocorreu depois que uma senhora publicou um vídeo mostrando as instalações no restaurante.

