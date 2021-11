McDonald’s retira placa de banheiro ‘multigênero’ depois de notificação

O McDonald’s de Bauru (SP) mudou a identificação gráfica nas portas de seus sanitários neste domingo, 21. A mudança ocorreu depois de a prefeitura do município autuar a unidade, que havia inaugurado um banheiro “multigênero”.

Antes da alteração, as portas tinham, acima da inscrição “WC individual”, o desenho de três bonecos indicando a destinação para homens, mulheres ou pessoas que não se identificam com esses gêneros.

Agora, há apenas o desenho de um boneco com a iconografia de indicação para “masculino” ou “feminino”. Em nota, o Mc Donald’s confirmou que a mudança foi motivada pela notificação do Executivo municipal.

Leia o documento do McDonald’s

“A rede reforça que tem o compromisso com a promoção de um ambiente de respeito para que todas as pessoas sintam-se bem-vindas em seus restaurantes. […] No caso do município de Bauru, após a notificação da prefeitura, a companhia fez adequação em atendimento à solicitação das autoridades locais (nº 3832 de 30/12/1994).”

O caso

Conforme noticiou Oeste na semana passada, a prefeitura de Bauru notificou uma unidade do McDonald’s na cidade por não manter banheiros separados para homens e mulheres.

De acordo com uma publicação feita no sábado 13, no Twitter, pela prefeita Suéllen Rosim (Patriota), a medida foi tomado porque “as exigências do Código Sanitário do município não estão sendo cumpridas.”

Em seu artigo 96, a legislação estabelece que “os sanitários devem ser separados e identificados, para cada sexo”. O ato ocorreu depois que uma senhora publicar um vídeo mostrando as instalações no restaurante.

