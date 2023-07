Médica agredida dentro de hospital sofreu cinco lesões, conclui laudo

Uma médica agredida por um homem e a filha dele teve cinco lesões em seu corpo, segundo laudo do exame de corpo de delito da Polícia Civil. Sandra Lúcia sofreu o ataque no domingo 16, durante o plantão no Hospital Francisco da Silva Teles, em Irajá, bairro da zona norte do Rio de Janeiro.

O exame identificou lesões no lábio superior, no tórax, na orelha direita, no antebraço direito e na coxa esquerda da médica. Para se recuperar, Sandra Lúcia entrará de licença por oito dias.

A profissional de saúde viveu momentos de terror e pânico enquanto atendia pacientes. Segundo plantonistas, André Luiz do Nascimento Soares invadiu o local com a filha porque estavam irritados com a demora no atendimento para um ferimento na mão.

Os dois depredaram a unidade e espancaram Sandra Lúcia, que era a única médica de plantão. Os agressores foram presos e vão responder na Justiça por lesão corporal e homicídio doloso — quando há intenção de matar. Além de espancarem a médica, uma paciente do hospital acabou morrendo em meio à confusão.

“Ele socou a boca da doutora Sandra, jogou ela no chão e botou a mão para trás como se fosse pegar uma arma”, contou uma testemunha. “Foi o momento que todo mundo saiu correndo.”

Em desabafo publicado nas redes sociais, a médica afirmou que prestava atendimento para mais de 60 pacientes internados, sem o suporte de nenhum segurança e se descreveu como “vítima da precariedade e insegurança”.

A defesa de André Luiz do Nascimento e da filha dele entende que os dois são inocentes e que acusá-los de homicídio é “um pouco forçoso”. “É querer culpar uma ineficiência do Estado em cima de duas pessoas que tem a idoneidade comprovada”, afirmou o advogado Cláudio Rodrigues.

Morte em meio à confusão que teve médica agredida

Segundo a família de Arlene Marques da Silva, de 82 anos, ela começou a se sentir mal depois de ver a médica dela ser agredida pelo homem e a filha dele.

A idosa havia sido internada no dia 8 de julho com princípio de infarto, mas estava se recuperando bem. No entanto, ao presenciar toda a confusão, ela passou mal e a única médica que estava de plantão no hospital de Irajá não conseguiu socorrê-la a tempo.

“Eles falaram que deu uma parada e a doutora não teve como socorrer porque tinha sido cortada”, disse a filha da paciente. “Ela teve essa parada depois de meia hora e a doutora não pôde socorrer.”