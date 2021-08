Médico questiona vacinação para menores de 18 anos: ‘Não tem indicação’

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou neste sábado, 31, em sua página no Twitter, que o Instituto Butantan solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorização para incluir crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos, entre as faixas etárias que poderão receber a CoronaVac.

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) respondeu à publicação de Doria e solicitou os “estudos na íntegra” sobre a inclusão de crianças e adolescentes na fila de vacinação:

Gostaria de ter acesso a esses estudos, Governador! Vou solicitar formalmente, mas gostaria muito de ler os estudos na íntegra, pois não sabia que já havia ensaios em andamento. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) July 31, 2021

O médico clínico geral e doutor em imunologia Roberto Zeballos publicou um vídeo em sua rede social questionando a necessidade de vacinação em pessoas menores de 18 anos. Em um trecho, Zeballos explica: “Crianças de 17 anos para baixo praticamente não transmitem a doença e o índice de fatalidade é baixíssimo. Existe uma síndrome rara, que os pediatras curam a grande maioria, que é uma doença em que ocorre falência dos órgãos, mas é muito, muito rara e quando acontece, o prognóstico é muito bom. Já os riscos das vacina são desconhecidos”. O médico segue com o raciocínio: ” (…) Qual é o critério que se usa para vacinar crianças de 17 anos para baixo? Não tem indicação. E tudo o que eu falo eu procuro explicar o porquê. É matemática. Porque o risco que a doença pode trazer para essas crianças é infinitamente inferior ao risco de complicação, que também é pequeno, das vacinas. Ah, mas eles transmite. Não, eles transmitem muito pouco. Isso é outra coisa que está bem documentado. (…) A Organização Mundial da Saúde não recomenda vacinação para pessoas de 17 anos para baixo.”

