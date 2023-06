Mais de mil cabeças de gado morrem de frio em Mato Grosso do Sul

Mais de mil cabeças de gado morreram desde quarta-feira 14, em Mato Grosso do Sul, por causa do frio que afeta algumas regiões do Brasil. De acordo com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), o prejuízo dos produtores rurais é de cerca de R$ 3 milhões.

Especialistas dizem que as mortes dos animais estão ligadas ao tipo de animal. O gado pantaneiro, por exemplo, é sensível ao frio e pode ser mais atingido do que as demais raças criadas na região.

Equipes da Iagro permanecem em buscas nas propriedades da Nhecolândia, no pantanal sul-matogrossense, para verificar se há mais mortes. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas oscilaram entre 11 e 9 graus.

Frio não vai dar trégua no Mato Grosso do Sul

Mapa do tempo | Foto: Inmet

As temperaturas continuarão baixas durante todo o fim de semana na região do pantanal matogrossense. Os termómetros devem registrar temperaturas próximas de 10 graus.

A melhora deve vir apenas na segunda-feira 19, com o término da frente fria. O fim do outono deve ser marcado por chuvas que atingem a região, mas sem a previsão de novas frentes frias de grande intensidade.

