Ministérios Públicos apoiam uso de banheiros femininos por trans nas escolas

Documento recomenda o uso do nome social e da realização de 'trabalhos educativos' sobre LGBTs em todas as salas de aula

Trans podem usar o banheiros — também femininos — em ambiente escolar, conforme o gênero declarado (independentemente da condição biológica ou da realização ou não de cirurgia de redesignação sexual). É o que defenderam membros do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público da Paraíba, em uma nota técnica publicada na segunda-feira 26

O documento prevê ainda o dever do uso do nome social e da realização de “trabalhos educativos” sobre a comunidade LGBT, em todas as salas de aula.