Queiroga amplia vacinação para adolescentes a partir de 12 anos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que adolescentes de 12 a 17 anos serão incluídos no Programa Nacional de Vacinação contra a covid-19. Conforme o titular da pasta, esse público será imunizado depois dos adultos receberem a primeira dose. Jovens com comorbidade terão preferência, segundo anunciou Queiroga, na terça-feira 27.

Atualmente, apenas o produto da Pfizer pode ser aplicado em adolescentes, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro Marcelo Queiroga disse que o governo estuda a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante de 90 dias para 21 dias. O objetivo é evitar a propagação da variante delta do coronavírus.

