Moraes dá 5 dias para PF ouvir Valdemar Costa Neto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a pedido da Polícia Federal | Foto: Divulgação

Presidente do PL terá de explicar declarações dadas em entrevista

A Polícia Federal (PF) deverá tomar o depoimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em até cinco dias. A ordem foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Na terça-feira 31, a PF havia pedido ao ministro autorização para ouvir o líder do partido. A solicitação foi feita no inquérito que apura a omissão e a atuação de autoridades do Distrito Federal em relação aos atos de vandalismo e depredação de 8 de janeiro.

Costa Neto terá de explicar ao órgão a informação de que proposta semelhante àquela apreendida com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres “tinha na casa de todo mundo”. A declaração do presidente do PL aconteceu na sexta-feira 27 e foi publicada pelo jornal O Globo. “Nunca comentei, mas recebi várias propostas, que vinham pelos Correios, que recebi em evento político”, disse.

O ministro pede que o presidente do PL forneça mais detalhes em um contexto mais amplo da investigação. “Diante das informações prestadas e da necessidade de maiores esclarecimentos, defiro o requerimento e determino à Polícia Federal que proceda à oitiva de Valdemar Costa Neto, no prazo máximo de cinco dias”, determinou. Ainda conforme Moraes, possíveis crimes em investigação são golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

De acordo com a assessoria de Valdemar Costa Neto, ele irá cumprir tudo o que a Justiça determinar. Se for intimado a depor, por exemplo, o fará.