Morre aos 75 anos o ex-ministro e economista João Sayad

João Sayad foi um dos idealizadores do plano cruzado para conter a inflação em 1986 | Foto: Governo do Estado de SP

O ex-ministro do Planejamento no governo de José Sarney e professor de economia da Universidade de São Paulo, João Sayad, morreu neste domingo, 5, aos 75 anos. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês desde a última segunda-feira 30, tratando de um câncer diagnosticado em 2008.

Ele ocupou o Ministério do Planejamento entre 1985 e 1987, durante o governo de Sarney, e participou da elaboração e implementação do Plano Cruzado — um ajuste do governo federal para tentar controlar a economia ante o aumento da inflação.

Sayad também foi secretário estadual da Fazenda de São Paulo entre 1983 e 1985, durante o governo de Franco Montoro; secretário municipal de Finanças da cidade de São Paulo entre 2001 e 2004, na administração de Marta Suplicy; e secretário estadual de Cultura entre 2007 e 2010, durante o mandato de José Serra. Ele também ocupou os cargos de vice-presidente de finanças e administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento e foi presidente da TV Cultura de 2010 a 2012.

Nota divulgada pelo hospital:

“O ex-ministro e professor de economia João Sayad faleceu hoje, dia 5 de setembro de 2021, em decorrência de complicações onco-hematológicas.

Ele estava internado desde o dia 30 de agosto de 2021 para tratamento hematológico e oncológico sob os cuidados médicos da Dra. Yana Novis e Dr. Diogo Assed Bastos.”