Morre Éder Jofre, maior pugilista da história do Brasil, aos 86 anos

Morreu neste domingo, 2, Éder Jofre, o maior pugilista da história do Brasil. Ex-campeão mundial dos pesos galo e pena, o ídolo do esporte nacional estava internado desde março em Embu das Artes (SP) por causa de uma pneumonia e faleceu em razão de complicações da doença.

Jofre sofria de encefalopatia traumática crônica, doença conhecida por “demência pugilística”, diagnosticada em 2015.

Nascido em São Paulo, em 26 de março de 1936, Éder Jofre construiu um invejável cartel no boxe profissional, com 81 lutas, 75 vitórias (sendo 52 por nocaute), quatro empates e apenas duas derrotas.

Integrante do Hall da Fama do boxe, Jofre chegou a ser eleito o 9º melhor boxeador de todos os tempos pela revista especializada The Ring.

Durante a trajetória, o brasileiro se sagrou campeão mundial do peso galo pelo Conselho Mundial de Boxe e pela Associação Mundial de Boxe. Como amador, Eder Jofre defendeu o São Paulo Futebol Clube, que se manifestou nas redes sociais sobre a morte do ex-pugilista.

O São Paulo Futebol Clube, com imensa tristeza, lamenta o falecimento do campeão Eder Jofre na madrugada deste domingo, 2 de outubro, em Embu das Artes (SP), em decorrência de pneumonia. pic.twitter.com/tNcr61Zjdo — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 2, 2022

As principais conquistas de Éder Jofre