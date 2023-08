A engenheira civil Ana Paula Pridonik, mulher do piloto que foi vítima da queda de um avião em Comodoro (MT), cometeu suicídio, na terça-feira 1˚. A família da jovem de 27 anos a encontrou no quarto, ferida com um disparo e uma arma de fogo do lado. O equipamento estava em nome do marido falecido na tragédia. Ana Paula chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

O falecimento de Ana Paula ocorreu horas depois do sepultamento do marido, Garon Maia, e do enteado Francisco Veronezi. Maia e Venezi foram enterrados em Campo Grande (MS). Pai e filho desapareceram dos radares cinco minutos depois de decolar do Aeroporto de Vilhena (RO), no sábado 29. A Forca Aérea Brasileira encontrou os destroços da aeronave Beechcraft Baron B-58, na manhã do dia seguinte, em uma região de mata, em Comodoro (MT).

Garon (à esq.) e seu filho Francisco | Foto: Reprodução/Facebook

Maia e Francisco estavam a caminho da capital sul-mato-grossense, onde o menino de 12 anos morava com a mãe. Ele estava de férias em Rondônia, onde a família do pai é tradicional.

Antes de se matar, Ana Paula lamentou a tragédia, nas redes sociais. “Onde o Senhor estava, meu Deus?”, interpelou. “Por que não protegeu meus meninos? Eu deveria ter ido junto, quando você me chamou, meu amor. Não vou conseguir ficar aqui sem você, meu companheiro.”

Quem era a mulher do piloto que morreu em queda de avião

Ana Paula Pridonik era engenheira civil, natural de Colorado do Oeste, cidade a cerca de 800 quilômetros de Porto Velho (RO). Ela era casada com Maia desde março de 2020.

Sem filhos, Ana Paula compartilhava a vida nas redes sociais, ao lado do marido e dos dois enteados, um deles Francisco, que morreu no acidente.