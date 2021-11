Mortes por covid-19 não aumentam em 12 Estados brasileiros no domingo

No domingo 14, o Ministério da Saúde não registrou mortes relacionadas à covid-19 em 12 Estados do país. Cinco deles estão no Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Roraima e Tocantins), dois no Nordeste (Ceará e Sergipe), um no Sul (Paraná), e quatro no Centro-Oeste (Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul) — única região sem nenhum novo registro de vítimas ontem.

Ao todo, a pasta registrou 61 mortos com a covid-19 no domingo. No Brasil, 21,9 milhões de habitantes contraíram a doença, sendo que 21,1milhões estão curados, 611 mil não resistiram e 193 mil estão em tratamento.