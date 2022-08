Morto aos 58 anos, João Paulo Diniz tinha uma série de negócios no Brasil

Morto, neste domingo 31, aos 58 anos, o empresário paulistano João Paulo Diniz tinha uma série de negócios nos mais variados setores. Filho de Abílio Diniz, um dos empresários mais importantes e ricos do país, João começou a vida profissional como trainee do Pão de Açúcar, rede de supermercados fundada pelo avô Valentim dos Santos Diniz, nos anos 1980, e que se transformou numa potência nas mãos do pai.

Formado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo, ele passou mais de cinco anos no grupo na área de planejamento e importantes projetos da marca, como a liderança do Pão de Açúcar Delivery, sistema de entrega em domicílio em até 24 horas, com pedidos feitos via telefone ou fax, e no projeto do cartão de crédito Specialcard, do próprio Pão de Açúcar.

Em 2003, saiu da diretoria executiva, com todos os membros da família Diniz, e passou a integrar o conselho de administração da companhia. Eles mantiveram a posição até o grupo francês Casino assumir o controle do Grupo Pão de Açúcar, em junho de 2012.

Fora do Pão de Açúcar, João Paulo abriu um leque de novas vertentes de negócios. Pela empresa de investimentos Componente, ele era sócio de companhias como a rede de academias Bodytech, a incorporadora Idea!Zarvos, de prédios de classe média alta, e o restaurante italiano Forneria San Paolo, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Também trabalhava no conselho da Península Participações, holding de investimentos da família Diniz, e do Instituto Península, organização social fundada em 2011 para projetos relacionados a esporte e educação.

Praticante do triatlo, como o pai, participava de maratonas desde os anos 1980. Fez parte do time brasileiro que competiu na Race Across America, cujo objetivo é cruzar os Estados Unidos de bicicleta, e no Ironman, famosa prova que inclui 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 41 quilômetros de corrida. A última participação esportiva de João Paulo ocorreu neste fim de semana, em Paraty, no Rio de Janeiro.

A causa da morte ainda não foi confirmada, mas familiares suspeitam que ele tenha tido um infarto ou um aneurisma. João Paulo Diniz deixa quatro filhos e a mulher, Ana Garcia.