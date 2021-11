Motores do avião que levava Marília Mendonça serão periciados em Sorocaba

Fuselagem do bimotor, por sua vez, foi encaminhada para análise no Rio de Janeiro

Os motores da aeronave que transportava Marília Mendonça e caiu na sexta-feira 5 em Caratinga (MG), matando a cantora e outras quatro pessoas, serão analisados por uma empresa especializada de Sorocaba, no interior de São Paulo. A fuselagem do bimotor, por sua vez, foi encaminhada nesta terça-feira, 9, para o Rio de Janeiro.

A análise dos destroços do avião faz parte da perícia realizada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para identificar as causas do acidente.

Segundo informações da Polícia Civil, que também investiga o acidente, um dos motores teria caído em uma região de mata, possivelmente depois do choque entre a aeronave e um dos cabos de uma linha de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Como noticiado por Oeste, um pedaço do cabo estava enrolado na hélice do avião. O outro motor do avião estava submerso nas águas da cachoeira sobre a qual a aeronave caiu.

Os equipamentos foram recuperados por uma empresa de guincho contratada pela PEC Táxi Aéreo, proprietária do avião. Os motores devem chegar na quarta-feira 10 a Sorocaba e serão levados para a empresa Pratt & Whitney Canadá do Brasil, instalada no aeroporto local.

Com informações do jornal O Estado de S. Paulo