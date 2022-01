MP-RJ orienta escolas a exigir comprovante de vacinação para matricular crianças

Movimentação no posto Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro, onde estão aplicando doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer e da Coronavac em crianças de 9 anos - 27/01/2022 | Foto: Adriano Ishibashi/Frameph/Estadão Conteúdo

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) defendeu nesta sexta-feira, 28, a ideia de que as escolas exijam o comprovante de vacinação contra a covid-19 na hora de matricular as crianças. O MP-RJ emitiu uma nota técnica a favor de que o público de 5 a 11 anos seja obrigado a tomar o imunizante.

“As escolas devem exigir, no ato de matrícula e rematrícula, a carteira de vacinação completa”, orientou o MP-RJ. “Embora em nenhuma hipótese a não apresentação possa significar a negativa da matrícula ou a proibição de frequência à escola”, ponderou o órgão, ao emitir a posição da entidade.

Adiante, o MP-RJ informa que a vacina é um direito das crianças, além de um dever dos pais, e sugere que, quem se negar, pode ser punido. “A omissão no cumprimento pode ensejar a responsabilização dos responsáveis, na forma prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, informou o MP-RJ.

-Publicidade-

Além do comprovante de vacinação, o MP-RJ também ressalta ser fundamental uma “mobilização nacional na defesa da imunização em geral da população, órgãos públicos e privados, meios de comunicação e sociedade brasileira, a fim de ampliar a cobertura vacinal para todos os imunizantes disponíveis”.

Leia também:

Pais que não vacinarem filhos contra a covid-19 não perdem a guarda

A juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, afirma que os pais não perdem a guarda dos filhos caso decidam não vaciná-los contra a covid-19. “A perda da guarda só ocorre em casos de sérias violações aos deveres familiares, como abandono, maus-tratos, abusos, negligências que acarretem risco à integridade física e moral das crianças”, constatou a especialista.

“No caso da não vacinação contra a covid-19, não se trata de negligência dos pais, mas de uma escolha consciente, de acordo com o que entendem ser o melhor para seus filhos”, explicou Ludmila, ao mencionar que não cabe ao Conselho Tutelar, a prefeitos, delegados, entre outros agentes públicos, avançarem contra famílias que optem por não vacinarem os filhos. Para ela, trata-se de “abuso de autoridade”.

“O ECA não menciona quem é a autoridade sanitária, só diz que ela existe”, afirmou Ludmila. “A lei que menciona expressamente quem seria o órgão competente para tanto é a Lei n. 6.259/75, e ela fala que a competência para estabelecer as vacinas obrigatórias é do Ministério da Saúde.”

Leia também: “A destruição da democracia”, artigo de J.R. Guzzo publicado na Edição 97 da Revista Oeste