MPF pede informações sobre crimes denunciados por Damares

Damares Alves, durante o discurso no sábado 8 | Foto: Reprodução/YouTube

O Ministério Público Federal do Pará (MPF-PA) solicitou informações ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) sobre crimes sexuais que teriam sido cometidos contra crianças no Arquipélago de Marajó (PA), denunciados pela ex-ministra e senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF). Um ofício, informou o MPF, foi enviado na segunda-feira 10 à secretária-executiva do ministério, Tatiana Barbosa de Alvarenga.

A denúncia de Damares foi feita durante um discurso na Igreja Assembleia de Deus, em Goiânia, no sábado 8. Segundo a ex-ministra, crianças de Marajó são traficadas para o exterior, submetidas a mutilações corporais e a regimes alimentares que facilitam abusos sexuais.

Damares também disse que “explodiu o número de estupros contra recém-nascidos” nos últimos sete anos, referindo-se ao período anterior ao que assumiu a pasta. Ela disse que, nos arquivos do ministério, há imagens de crianças de 8 dias de vida sendo abusadas. “Tem um crime organizado envolvido nisso”, afirmou, no discurso aos fiéis. A ex-ministra disse sua equipe descobriu que um vídeo de estupro de crianças é vendido por preços entre R$ 50 e R$ 100 mil.

-Publicidade-

Ao tentar investigar os casos, o governo teria enfrentado resistência de vários setores da sociedade, declarou a ex-ministra, sem citar nomes. “Bolsonaro disse: ‘Nós vamos atrás de todas elas.’ E o inferno se levantou contra esse homem”.

O vídeo com o discurso de Damares foi publicado nas redes sociais.

O MPF pediu para que a Secretaria Executiva apresente casos descobertos pelo ministério e que informe quais providências a pasta tomou ao descobrir os casos.