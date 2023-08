Mulher pede perdão por não ter protegido o namorado, assassinado pelo ex-marido dela

Uma mulher pediu perdão por não ter protegido o namorado assassinado pelo ex-marido dela. A morte ocorreu na noite do sábado 12, em Campina Grande, na Paraíba, a 126 quilômetros de distância da capital, João Pessoa.

Jackson Leandro Ribeiro da Silva tinha 33 anos e nasceu em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Silva teria sido morto a tiros pelo ex-marido de Irís Mayara Vale, identificado como Adelson Anacleto.

Como o namorado de Irís foi assassinado

Irís e Silva estavam juntos havia um ano | Foto: Reprodução/Instagram/irismayaravale

Irís desabafou no Instagram, dizendo que o fardo da situação é muito pesado. Silva foi morto na frente de seu filho e dos dois filhos de Íris, no apartamento onde o casal estava.

Silva morreu no local. Ele havia viajado de Natal a Campina Grande para visitar a namorada. Anacleto fugiu depois de ter cometido o crime e está foragido, segundo a Polícia Civil da Paraíba.

A suspeita dos investigadores é que o crime foi cometido por ciúmes. Irís disse que Anacleto afirmava que sua família foi destruída pelo namorado assassinado dela.

Irís já tinha uma medida protetiva contra Anacleto, e Silva havia feito um boletim de ocorrência contra ele em Natal, por causa de ameaças. A informação é do delegado Ramirez São Pedro.

“Nos gostávamos muito, e, mesmo com tantos impedimentos, a gente tentava se afastar”, disse Irís. “Mas nunca conseguíamos ficar longe um do outro. Preferia mil vezes ver ele feliz com outra pessoa do que isso que aconteceu, mas a gente nunca imagina que isso vá acontecer de fato.”