Não complicarás

Começo hoje uma coluna de outro viés. Destina-se a explicar certas palavras e convidar os leitores a examinar alguns absurdos de nossa vida política. Por sugestão de Augusto Nunes, comecemos por desincompatibilização.

Churchill recomendava que das palavras fossem escolhidas as mais simples, e das mais simples a menor. A política brasileira segue o caminho contrário: alonga e complica. Ou alguém se preocupou com o que o cidadão entenderia por des-in-com-pa-ti-bi-li-za-ção, esta estranha novena de sílabas, quando a formulou? Há candidatos que erram os prazos e até se atrapalham na pronúncia, como Lula quando diz triplex. Se atender aos puristas e disser tríplex, vai disparar perigosos perdigotos boca afora. Aliás, perdigoto veio do nome do chumbinho para matar perdiz, o latim perdicottus, filhote de perdiz.

Dos consultados, o senador Esperidião Amin foi objetivo: “No sentido ELEITORAL da palavra, é o afastamento do cargo que o cidadão exerce para disputar uma eleição”. Todavia um cipoal de leis define os cargos, os meses de afastamento, como e a partir de quando contar. E valerá a data da publicação do afastamento no Diário Oficial.

O étimo da palavra é o latim patibilis, que deu compatibilis. Escolheram a dedo uma palavra que tem três prefixos envolvidos: “com”, ”des” e “in”, que indicam quatro coisas numa palavra só. O que era patível, isto é, tolerável, tornou-se compatível: tolerável também, mas em companhia. Depois veio incompatível, indicando o contrário da dupla anterior: com e patível. A seguir, desincompatível, a soma de mais duas: “des” e “in”. Mas não parou aí. Desincompatibilização ainda exigiu “za” e “ção” para designar a ação de impedir.

Do mais e do menos cuidará o Tribunal Superior Eleitoral, instância de poder inexistente em democracias referenciais do mundo. Não seria mais simples a liberdade? Que os eleitores votassem em quem quisessem? Afinal já estão grandinhos para saber quem usa os cargos em que está ou estará.

