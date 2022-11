Não há mais bloqueios nas rodovias federais, informa PRF

Acampamento de manifestantes às margens da BR-163, em Lucas do Rio Verde, depois da ação das polícias, na terça-feira 22 | Foto: Reprodução/Governo do Mato Grosso

Todas as manifestações com interdição de pista foram encerradas na noite de terça-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não há bloqueios nas estradas federais do país. Todas as manifestações, com interdição total ou parcial de pista, foram encerradas, de acordo com o boletim divulgado às 20 horas de terça-feira 22.

🚧 Ocorrências em rodovias federais no Brasil: -Publicidade- 🛣️ Todas as rodovias federais livres de bloqueios e interdições pic.twitter.com/K7ftlpXEFG — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 22, 2022

Na manhã de terça-feira, havia cinco bloqueios, todos em Mato Grosso, e pelo menos 13 interdições de pistas. Forças de segurança começaram as ações de liberação das rodovias ainda pela manhã, e todos os bloqueios foram desfeitos, com retirada dos acampamentos às margens das rodovias e limpeza das pistas.

Os protestos de caminhoneiros começaram depois do segundo turno das eleições, em 30 de outubro. Eles haviam sido encerrados em 8 de novembro. Porém, com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear contas de 43 empresas e pessoas físicas que estariam financiando as manifestações, os caminhoneiros voltaram a interditar rodovias na quinta-feira 17.

Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), convocou os comandantes-gerais de todas as Polícias Militares para uma nova reunião em Brasília, nesta quarta-feira, 23. O objetivo é saber o balanço das ações de segurança pública durante as eleições, discutir protocolos para as próximas eleições e “sedimentar a parceria” das polícias estaduais com a Justiça Eleitoral.