‘Não irei recuar, vou manter as exonerações de quem não se vacinou’, diz prefeito de SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta sexta-feira, 5, que o município vai continuar com a exoneração de funcionários que não se vacinarem contra a covid-19.

Conforme noticiou Oeste, a gestão do prefeito exonerou dois servidores alegando que eles descumpriram o decreto municipal que tornou obrigatória a vacinação de todos os funcionários da administração municipal.

Em um evento na zona sul da capital paulista, o chefe do Executivo, que estava ao lado do governador do Estado, João Doria (PSDB), reforçou: “São Paulo não vai recuar, vai manter as exonerações”.

Nunes também alertou que, agora, são os funcionários das autarquias que estão na mira da Controladoria-Geral do Município.

“Agora, entra em outra fase que são as empresas de autarquias. A Controladoria está terminando o cruzamento de dados e, havendo pessoas não vacinadas, irei exonerar”, garantiu.

O prefeito da maior cidade do país também falou que “a única coisa que fará reverter as exonerações é uma decisão judicial, caso contrário, a prefeitura mantém as pessoas demitidas”. Contudo, Nunes sugeriu que, “se eles se vacinarem e trouxerem o cartão, no dia seguinte eu os nomeio novamente”.