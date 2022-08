A Nike proibiu torcedores de personalizar a nova camisa da Seleção Brasileira com os nomes dos principais candidatos à Presidência.

No site da marca, que lançou a nova camisa para a Copa do Mundo 2022 nesta segunda-feira, 8, nomes como Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet aparecem como “Personalização indisponível” em todos os tamanhos e modelos de roupa. Outros termos como “mito”, “socialismo” e “comunismo” também não são permitidos.

Leia também:



-Publicidade-

Em nota, a Nike explica por que tomou a decisão:

“A Nike, como descrito na própria página, não permite customizações com palavras que possam conter qualquer cunho religioso, político, racista ou mesmo palavrões. Este sistema é atualizado periodicamente visando a cobrir o maior número de palavras possíveis que se encaixem nesta regra”, informa a nota.

Bandeira do Brasil é barrada em comemoração esportiva

Durante a cerimônia de premiação na conquista da seleção feminina de futebol na Copa América, a atacante reserva Giovana foi impedida de se dirigir ao pódio com a bandeira brasileira nas costas. A jogadora foi abordada por um membro credenciado do torneio no trajeto para receber a sua medalha de campeã e entregou o objeto. Não é possível identificar se o oficial em questão trabalha para a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ou para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).