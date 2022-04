No Recife, crise de ansiedade faz 26 alunos passarem mal em escola

Na sexta-feira 8, a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco informou que 26 alunos tiveram uma crise de ansiedade coletiva. Conforme a pasta, os estudantes “apresentaram sudorose, saturação baixa e taquicardia”.

Oito veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atenderam os adolescentes no local. O episódio ocorreu na Escola de Referência em Ensino Médio Ageu Magalhães, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

Conforme a prefeitura, os alunos estavam em semana de provas. Depois do ocorrido, as duas últimas avaliações foram remarcadas. A crise de ansiedade desencadeou uma reação em cadeia que percorreu várias turmas da escola.

Em poucos minutos, estudantes de outras salas começaram a gritar. Segundo alunos ouvidos pelo portal G1, os gritos foram ouvidos pelos corredores.

Crise de ansiedade

A crise de ansiedade consiste na sensação de angústia e vulnerabilidade, com a presença de medo da perda de controle diante de um desafio iminente. Isso envolve desde a preparação para um evento até acontecimentos considerados de baixa importância no dia a dia, como tarefas domésticas ou chegar no horário combinado a um compromisso. As pessoas têm medo de que algo ruim possa afetá-las e passam a sentir sintomas psicológicos e físicos.

