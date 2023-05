Nova política de preços da Petrobras vai parar na Justiça

A manobra é apenas para reduzir os preços a canetadas na tentativa de conquistar algum apoio popular que é inexistente fora da bolha.

O barril do petróleo está cotado hoje 26/05/2023 em US$ 79,24, acima da média de US$ 77,10 praticados pelo mercado em março/2023.

A conta PETRÓLEO do Tesouro Nacional contabiliza as exportações de petróleo bruto extraído no Brasil que não é refinado no país por conta do blend e as importações de petróleo, óleo diesel, gasolina, gás natural para suprir a demanda do mercado.

Petróleo é commoditie cotada em dólar e o que estão tentando é fazer preço promocional em real.

Qualquer feirante sabe que se comprar por R$ 5,00 e vender por R$ 3,00 ele vai quebrar. É só questão de tempo.