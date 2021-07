Em 5,1% dos municípios nenhum novo caso do coronavírus foi contabilizado | Foto: Ronaldo Silva/Estadão Conteúdo

Não houve crescimento do total de vítimas relacionadas à doença em 50% das cidades do país

Em apenas 10,2% das cidades brasileiras existe a tendência de aumento das mortes relacionadas à covid-19. A informação foi revelada em um levantamento da Confederação Nacional de Municípios feito entre os dias 12 e 15 de julho. O estudo contou com as respostas de 2,8 mil prefeitos brasileiros. Os dados mostraram ainda que o número total de vítimas com a doença não aumentou em 50,5% dessas localidades.

A quantidade de contaminações registradas em uma semana cresceu em apenas 16,6% dos municípios brasileiros, e em 5,1% deles nenhum novo caso do coronavírus foi contabilizado.