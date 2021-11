Novo medicamento contra o HIV é aprovado pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo medicamento contra o HIV. O órgão comunicou a decisão nesta segunda-feira, 29.

O novo medicamento contra o HIV tem duas substâncias unidas em um único comprimido: a lamivudina e o dolutegravir sódico. A Anvisa considerou a aprovação um avanço no tratamento, uma vez que o produto reúne em uma dose diária dois antirretrovirais. “A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão de pacientes”, afirmou a agência.

O laboratório GlaxoSmithKline Brasil Ltda conseguiu o registro. Para isso, ele apresentou estudos de eficácia e segurança com dados que sustentam as indicações autorizadas.

-Publicidade-

De acordo com a bula aprovada, a medicação reduz a quantidade do vírus no organismo. Nesse sentido, seu uso mantém a carga viral em um nível considerado baixo. Além disso, o remédio promove o aumento da contagem de cédulas CD4. Elas exercem um papel importante para a manutenção de um sistema imune saudável e ajudam a combater infecções.

O novo medicamento contra o HIV será indicado como um regime complemento para o tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1). Além disso, a indicação vale apenas para adultos e adolescentes acima de 12 anos, com peso superior a 40 quilos. Os pacientes também não podem ter histórico de tratamento antirretroviral prévio.