Número de mortes neste ano cai 23,5% em relação a 2021

Dados do Portal da Transparência do Registro Civil mostram que houve queda de 23,5% no número de mortes no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados do portal, de janeiro a junho deste ano morreram 753.285 pessoas e 984.579 nos seis primeiros meses de 2021.

Como o site é atualizado em tempo real, à medida que os dados são informados pelos 7.751 cartórios, os números podem sofrer alteração.

Em relação aos nascimentos, também houve redução, mas em porcentual bem inferior, de 3,87% (foi de 1.363.943 nascimentos em 2021 e 1.311.153 neste ano).

Na maior cidade do país, o número de nascimentos nos primeiros seis meses deste ano foi de 76.452, contra 77.743 em 2021. São Paulo também registrou 49.412 óbitos em 2022, contra 66.537 no mesmo período do ano passado, o que representa uma queda de 25,7% no número de mortes na capital paulista.

Já a menor cidade, Serra da Saudade, em Minas Gerais, cuja população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2021 era de 771 habitantes, registrou três óbitos no primeiro semestre de 2021 e dois neste ano; e dois nascimentos, em 2021 e em 2022.

Em 2021, em meio à pandemia, o Brasil registrou recorde histórico de mortes e o menor número de nascimentos desde 2002, segundo análise da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, com base em dados dos 13.440 cartórios do país.

O Portal da Transparência também acumula as estatísticas de mortes decorrentes de covid-19 desde 16 de março de 2020. O número contabilizado até esta segunda-feira, 4, é de 658.292 óbitos. Há ainda dados das mortes cuja causa constante do atestado de óbito sejam doenças respiratórias e cardíacas.