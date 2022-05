O Brasil que viajava de trem

Em artigo publicado na Edição 114 da Revista Oeste, o jornalista Dagomir Marquezi relembra a época em que os brasileiros tinham o privilégio de viajar de trem. Marquezi, que está em um trem rumo à Vitória (Espírito Santo), explica que o Estado de São Paulo já teve 18 ferrovias, com padrão europeu de excelência.

“As pessoas viajavam do Rio a Belo Horizonte de trem”, escreveu Marquezi. Para ele, o Brasil foi muito grande em termos ferroviais no século 20. A partir do governo Vargas, seguido por Juscelino Kubitschek, as ferrovias foram sumindo, para dar lugar às rodovias. Em 1957, mais de 20 ferrovias brasileiras foram unidas na camisa de força que foi o processo de estatização na Rede Ferroviária Federal (RFF).

Já em 1992, o governo de Fernando Collor de Mello resolveu desestatizar a RFF, mas quem terminou mesmo essa obra foi o então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1999. O que parecia ser a solução para as ferrovias tornou-se a extinção delas. “Um crime contra o povo brasileiro”, afirmou Marquezi.

“A última esperança foi dada durante os anos do governo petista. A ex-presidente Dilma Rousseff garantiu que os brasileiros teriam um trem de alta velocidade ligando Campinas, São Paulo, São José dos Campos e o Rio de Janeiro a tempo para a Copa do Mundo de 2014. Era mais um embuste da era Lula. Uma estatal, a Empresa de Planejamento e Logística, foi criada para tornar o trem-bala uma realidade. O trem não veio, mas a estatal continua lá, firme. A EPL engole recursos, mas não entrega nem um trenzinho a pilha a quem a sustenta.

O governo Jair Bolsonaro está sendo ativo no desenvolvimento e na recuperação das ferrovias brasileiras. Seu maior trunfo foi um marco regulatório que facilita as coisas para quem quiser investir no setor. No início do governo, o então ministro Tarcísio Gomes de Freitas chegou a mostrar entusiasmo pela ideia de ressuscitar o TAV (Trem de Alta Velocidade) ligando Campinas, São Paulo e Rio com financiamento chinês. Logo, ele não falou mais do assunto. Foi um breve momento de ilusão.

Estamos à beira de uma nova eleição em nível federal e estadual. Mas nenhum candidato apareceu até agora com a mais simples proposta de estimular o transporte ferroviário de passageiros.”

