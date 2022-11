‘O TSE não deveria ter esse protagonismo todo’

A advogada Fabiana Barroso foi uma das convidadas do programa As Liberais desta semana

A advogada e comentarista política Fabiana Barroso foi uma das convidadas do programa As Liberais desta semana.

Em uma campanha em que as forças políticas não foram isonômicas, com ministros do Tribunal Superior Eleitoral mostrando claramente preferência por um dos candidatos, Fabiana afirma que o debate eleitoral foi tutelado pelo Judiciário. “Tivemos uma eleição bem conturbada, com o TSE tendo um protagonismo que não deveria existir”, diz a advogada.

