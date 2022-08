ONU organiza concurso por soluções digitais contra corrupção no Brasil

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) lançou o Hackeando pela Integridade, um concurso para incentivar a criação de soluções tectonológicas contra “a corrupção e promover a paz, a justiça e instituições eficazes”. A fase presencial, com a imersão dos selecionados, vai acontecer na cidade de São Paulo, entre os dias 24 e 25 de setembro.

Antes da imersão presencial, haverá uma fase online, marcada para ocorrer entre 12 e 15 de setembro. As inscrições já podem ser realizadas no site da instituição, vão até 18 de setembro e serão feitas preferencialmente para equipes com, no máximo, cinco integrantes. Para participar é preciso ter mais de 18 anos, habilidades de comunicação e raciocínio lógico e conhecimentos de programação e design. Além disso, cada equipe terá que aceitar um membro mexicano, escolhido entre os jovens especialistas selecionados pelo escritório da UNODC no México.

Os participantes terão que escolher entre três temas para o desenvolvimento das soluções. A lista de problemas é formada pela necessidade da criação de plataformas seguras para denúncias feitas por mulheres, para a integração de micros e pequenos empresas aos processos de licitação e à avaliação da integridade do ambiente de trabalho e despenho dos funcionários feita por meio de respostas dos servidores dentro uma mesma repartição.

“O objetivo do hackathon é dar aos participantes a chance de apresentar soluções de promoção da integridade por meio de tecnologias”, informa a UNODC, em nota. A equipe vencedora vai poder participar de um evento no México. As despesas de transporte e hospedagem ficarão a cargo da instituição. O grupo também vai poder ir a conferências das Nações Unidas para apresentar as soluções propostas e ainda receberá a mentoria do Sebrae for StartUps.