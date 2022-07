Operação no Complexo do Alemão deixa 17 mortos

Polícia atuou no enfrentamento do crime organizado

Realizada na quinta-feira 21, a ação do Bope e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) deixou 17 mortos, cinco presos e um ferido. A informação foi confirmada a Oeste pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) neste sábado, 23. Tudo ocorreu no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio.

Durante a operação que visava combater o roubo de veículos, de cargas e de bancos, um helicóptero da polícia recebeu diversos tiros de criminosos. De acordo com a Sepol, os bandidos usavam documentos falsos, o que dificultou o trabalho da perícia no momento de identificação.

Entre os 17 mortos estão Bruno de Paula Costa, cabo da Policial Militar, de 38 anos; a dona de casa Letícia Marinho de Salles, de 50 anos; e 15 delinquentes, sendo cinco deles sem ficha criminal e os demais com passagem pela polícia por tráfico, associação ao tráfico, homicídio, entre outros crimes (três deles tinham mandado de prisão pendente).

Segundo a polícia, Lorran Teles Santos, único ferido, não possui antecedentes. Durante a operação, foram apreendidas uma metralhadora .50, três fuzis, duas pistolas, nove carregadores de fuzil, equipamentos explosivos e grande quantidade de drogas. A investigação ainda está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital. As armas foram apreendidas para perícia.

Cerca de 400 agentes foram mobilizados para entrar na comunidade por volta das 6 horas da manhã. Quatro aeronaves e 10 veículos blindados foram utilizados. A presença dos bandidos no Complexo do Alemão foi detectada pelos setores de Inteligência do Bope e do Core.

Com o objetivo de impedir a circulação das polícias no morro, os traficantes estavam jogando óleo em vias e ateando fogo em barricadas. Segundo a PM, os roubos de veículos, de cargas e de bancos ocorriam sobretudo nas cidades de Quatis, Niterói e na Baixada Fluminense.