Pagamento extraordinário do FGTS encerra nesta semana

Trabalhadores nascidos em dezembro podem fazer o saque extraordinário do FGTS na quarta-feira 15. A retirada é de até R$ 1 mil.

A data marca o encerramento do calendário de pagamento extraordinário do FGTS deste ano. Ele teve início em 14 de maio. O dinheiro vai ser creditado na Conta Poupança Social Digital do trabalhador.

O depósito será feito de uma única vez e respeitará o saldo em conta. Ou seja: não vai exceder o valor que o correntista de fato possui.

Com o montante, o trabalhador pode pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos. Além disso, também são permitidas as compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas, tudo por meio do aplicativo Caixa Tem.

Ainda é possível transferir o valor para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco. O cliente pode realizar transações por meio do Pix, bem como efetuar saque nos terminais de autoatendimento do banco e nas casas lotéricas.

O saque extraordinário do FGTS, entretanto, é facultativo. Caso o trabalhador não tenha interesse, ele pode informar que não deseja receber o pagamento fora de época, para que sua conta do benefício não seja debitada. Isso pode ser feito por meio do aplicativo do FGTS ou em uma das agências da Caixa.