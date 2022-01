Papa Francisco reza por vítimas das enchentes no Brasil

Papa Francisco fez oração por vítimas das enchentes no Brasil | Foto: Divulgação/Vatican News

O papa Francisco fez uma oração neste domingo, 16, pelas vítimas das enchentes que vêm castigando Estados brasileiros, como Bahia e Minas Gerais. Ele celebrou a tradicional missa dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano.

“Expresso minha proximidade e solidariedade com as pessoas afetadas pelas fortes chuvas em várias regiões do Brasil nas últimas semanas”, afirmou o papa.

Francisco ofereceu as orações “especialmente para as vítimas, suas famílias e por todos aqueles que perderam suas casas”. O sumo pontífice pediu que “Deus apoie os esforços daqueles que estão trazendo ajuda”.

-Publicidade-

Bahia e Minas são os dois Estados brasileiros mais afetados pelas fortes e chuvas desde o fim do ano passado. O Espírito Santo também vem sofrendo com as enchentes.

No dia 31 de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória (MP) que abre crédito extraordinário de R$ 700 milhões para assistência social à população de áreas afetadas pelos temporais.

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, “a medida visa ao enfrentamento das consequências das fortes chuvas que acometeram diversas regiões do Brasil, principalmente os Estados da Bahia e de Minas Gerais”.

A MP destina os recursos ao Ministério da Cidadania. São R$ 200 milhões para distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais e específicos e R$ 500 milhões para a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Antes disso, o governo federal já havia liberado outros valores para auxiliar as vítimas da tragédia. O mais significativo foi o de R$ 200 milhões para a reconstrução de estradas federais danificadas pelos temporais. Outros R$ 80 milhões foram destinados ao Nordeste.

“O governo federal tem agido sob coordenação do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, interagindo com a Defesa Civil estadual e junto aos municípios”, afirmou o ministro da Cidadania, João, Roma, em entrevista à Jovem Pan na quarta-feira 12.

“A primeira medida é proteger as pessoas, fazer o resgate e estabelecer os serviços básicos. Essas são as prioridades no epicentro de uma calamidade como essa”, prosseguiu Roma. “Na sequência, é dar abrigo a essas pessoas que perderam suas casas ou estão desalojadas.”

Segundo o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), o prejuízo causado pelas fortes chuvas pode ultrapassar a casa dos R$ 400 milhões.

“O cenário hoje é de guerra no Estado. Nós temos estradas que foram praticamente destruídas. Temos mais de 150 frentes de retirada de lama, de outros materiais”, afirmou o mandatário, em entrevista ao jornal O Globo. “A previsão é de chuva, a previsão é de mais deslizamento. A chuva parou, mas a água continua infiltrando no solo. Então, deslizamentos estão sujeitos a acontecer.”