Parque Ibirapuera vai reunir artistas e transmitir jogos durante Copa do Mundo

O parque do Ibirapuera vai promover um festival para transmitir ao vivo os jogos da Copa do Mundo deste ano, que começa no dia 21 de novembro e termina em 18 de dezembro.

Intitulado “Arena Brasileira”, o espaço vai contar com um telão principal de 360m² e mais cinco telões de 35m² espalhados pelo parque, localizado na Vila Mariana, em São Paulo. Os primeiros jogos do Brasil serão transmitidos no evento. Já as demais partidas (oitavas, quartas e semi-final) só serão exibidas caso a Seleção Brasileira se classifique. A grande final está garantida, independente dos finalistas.

O evento no Ibirapuera será seguido também por shows com mais de 20 artistas, dentre eles o DJ Alok, a cantora Anitta e a dupla sertaneja Jorge & Mateus. Os organizadores planejam montar uma estrutura na área externa do Auditório do Ibirapuera para receber o público.

Dia 24/11 – Brasil X Sérvia — Wesley Safadão, Dennis e L7ennon

Dia 26/11 – Brasil sem jogo — Matuê, Filipe Ret, Marcelo D2 e Racionais

Dia 28/11 – Brasil X Suiça — Alexandre Pires, Jorge & Mateus e Dubdogz

Dia 02/12 – Brasil X Camarões — Anitta, Alok e Turma do Pagode

Dia 03/12 – Partida indefinida — Luisa Sonza, Jão e Silva

Dia 17/12 – Partida indefinida — Seu Jorge, Marisa Monte e Gilsons

Dia 18/12 – Grande final — KVSH, Banda Eva e Thiaguinho

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial da Arena Brasileira. Não será permitida a entrada com uniforme de times de futebol, somente com os das seleções. O parque do Ibirapuera também vai oferecer uma praça de alimentação para os frequentadores.