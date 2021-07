Partida do Flamengo na Libertadores terá 10% de público no Maracanã

Marcada para 18 de agosto, a partida da Libertadores entre o Flamengo e o time paraguaio Olímpia recebeu autorização para ter público de 10% da capacidade do Maracanã — palco da disputa. O mesmo limite aplicado para a final da Copa América na capital fluminense. A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a liberação nesta sexta-feira, 30.

“A solicitação do Flamengo era 30% de público e teste de antígeno com 72 horas. A gente não considera isso adequado nesse momento”, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. “Estamos mantendo as mesmas regras que foram feitas para a Libertadores, mas ressaltando que é importante que os erros cometidos na Libertadores não se repitam”.

De acordo com Soranz, é importante que todas as entradas do estádio estejam abertas, e o público deverá entrar e sair do local de modo escalonado. Para participar do evento, o torcedor tem de ter completado o ciclo vacinal contra a covid-19 há pelo menos 15 dias ou ter um teste negativo para a doença realizado nas 48 horas anteriores ao jogo (o exame tem de ser feito por um laboratório credenciado pelo clube).

