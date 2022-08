Pela 2ª vez, Justiça nega prisão domiciliar de policial que matou petista

A Justiça do Paraná negou, pela segunda vez, um pedido de prisão domiciliar solicitado pela defesa do policial penal Jorge Guaranho. O policial é acusado de matar o petista Marcelo Arruda, durante uma troca de tiros, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Guaranho deve ser transferido ao Complexo Médico-Penal de Pinhais, em Curitiba, nesta quarta-feira, 10.

-Publicidade- Por ser baleado por Arruda, o policial estava internado no Hospital Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, mas recebeu alta no início da tarde de hoje. No início de agosto, o primeiro pedido de prisão domiciliar foi protocolado pelos advogados de Guaranho. A justificativa era que a Justiça considerasse o estado de saúde do acusado. Entretanto, o magistrado Gustavo Germano negou o pedido e determinou que o homem fosse encaminhado ao complexo médico.

Já no pedido apresentado na terça-feira 9, a defesa argumentou que a unidade penal não possui estrutura necessária para comportar Guaranho. Conforme os advogados, o policial não consegue realizar diversas tarefas básicas sozinho.

No entanto, novamente o juiz indeferiu o pedido de prisão, afirmando que não existem provas de que o local não possui a estrutura necessária para receber o homem. Guaranho deve ficar em uma cela separada dos outros detentos, por ser policial penal.

O homem tornou-se réu por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum, depois que o Ministério Público do Paraná o denunciou.

Relembre o crime