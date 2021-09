Pelé é transferido para unidade de terapia semi-intensiva

O ídolo do futebol brasileiro e mundial Pelé se recupera bem, “dentro do quadro normal”, informou nesta sexta-feira, 17, Kely Nascimento, filha do ex-jogador. Em um post ao lado do pai, ela diz que ontem Pelé “deu um passinho para trás”, mas hoje “deu dois para frente”. O “passinho atrás” citado foi um problema de refluxo gastroesofágico — retorno do conteúdo do estômago para o esôfago e em direção à boca.

Esse agravante o levou de volta a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para a utilização de uma máquina que fica no local. O movimento foi feito porque não há no quarto a disponibilidade desse tipo de tratamento. Agora, Pelé está em uma unidade de terapia semi-intensiva para ter acesso mais fácil a esse recurso.

Há dois dias, Pelé tinha recebido alta da UTI depois de ter ficado hospitalizado no local entre 4 e 15 deste mês. O ex-jogador passou por um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino. Aos 80 anos, Edson Arantes do Nascimento foi internado no final de agosto.

