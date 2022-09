Petrobras assina acordo com empresa da Índia para fornecimento de petróleo

A Petrobras anunciou na sexta-feira 23 que assinou um acordo com a Indian Oil Corporation (IOC), estatal da Índia do setor de petróleo e gás, para vender até 12 milhões de barris de petróleo. O contrato tem duração de seis meses e poderá ser renovado por mais um ano. A companhia brasileira exporta o petróleo excedente que não é revertido para uso em suas próprias refinarias. No primeiro semestre deste ano, a companhia exportou uma média de 537 mil barris por dia de petróleo.

“Os acordos representam passos importantes para o estreitamento comercial entre a Petrobras e o segmento estatal de refino na Índia e para a alavancar oportunidades com os demais refinadores daquele país”, informou a empresa.

A IOC tem produção estimada em 1,34 milhão de barris por dia, além de controlar 11 refinarias no país e responder por 26% do total da capacidade de refino indiano. O contrato foi fechado em evento realizado em Brasília, com a presença do presidente da estatal brasileira, Caio Paes de Andrade, e o vice-ministro de Petróleo e Gás da Índia, Pankaj Jain.

A estatal brasileira também assinou um acordo com outra indiana, a Bharat Petroleum, para fomentar tratativas e estabelecer diretrizes cooperativas para eventual fornecimento de petróleo bruto no futuro.

A Índia é o terceiro maior importador de petróleo do mundo, ficando atrás somente da China e dos Estados Unidos. O país consome cerca de 5 milhões de barris por dia.

