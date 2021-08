A Polícia Federal (PF) apreendeu aproximadamente 400 quilos de cocaína em um navio no Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A embarcação tinha como destino final Portugal. A operação foi realizada na quinta-feira 5, mas só foi divulgada na noite de sexta-feira 6.

Segundo a corporação, a droga foi localizada por mergulhadores do Núcleo de Polícia Marítima da PF, durante a vistoria do casco de um navio. A fiscalização foi feita após a Delegacia de Repressão a Drogas da PF ter sido alertada sobre uma movimentação suspeita de uma pequena embarcação navegando próximo a navios atracados no porto.

