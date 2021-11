PF apura interferência no pedido de extradição de Allan dos Santos

Pedido de extradição do jornalista está com as autoridades norte-americanas | Foto: Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) está apurando a atuação da cúpula do Ministério da Justiça (MJ) no processo de extradição do jornalista Allan dos Santos. A PF quer saber se houve alguma tentativa de interferência no envio da documentação para os Estados Unidos.

A prisão do jornalista foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em outubro. Allan é investigado no inquérito que apura suposta existência de uma milícia digital que atuaria contra a democracia e as instituições.

Em nove de novembro, a delegada Silvia Amélia, chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional — setor que cuida desse tipo de assunto dentro do ministério —, foi exonerada do cargo. Isso aconteceu dias depois dela ter encaminhado a documentação de extradição do jornalista para os EUA, cumprindo a determinação do STF.

O MJ informou que a demissão da delegada fazia parte de ajustes dentro da nova gestão da Secretaria Nacional de Justiça, sob coordenação de José Vicente Santini.

Com informações do jornal Folha de S.Paulo