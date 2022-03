PF inaugura nova sede em Brasília; aluguel custa R$ 1,7 milhão mensais

Segundo a corporação, a troca visa a agrupar em um só local todas as unidades que compõem os órgãos centrais da PF

A Polícia Federal (PF) inaugurou nesta sexta-feira, 25, sua nova nova sede em Brasília. A corporação vai alugar três das quatro torres do Edifício Multibrasil Corporate, na Asa Norte, aérea nobre da capital.

O total mensal que será pago pela PF é pouco mais de R$ 1,7 milhão. O contrato tem duração de cinco anos, e o custo total vai ficar na casa de R$ 88 milhões.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que a troca “tem como objetivo agrupar em um só local todas as unidades que compõem os órgãos centrais da PF”. “O prédio é mais moderno, recém-inaugurado e possuí novas tecnologias”.

A mudança ocorre depois de quatro décadas de funcionamento em um edifício da União conhecido como “Máscara Negra”. Após passar por reforma, será definido o destino do prédio histórico.

A saída do “Máscara Negra” ocorreu devido a vários problemas, como instalações elétricas antigas, falta de escada de emergência, entre outros.

Participaram da inauguração o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira, que disse em discurso que a mudança trará “economia”. Também marcaram presença os ex-diretores Paulo Maiurino e Fernando Segóvia.

Apesar da mudança, a corporação seguirá com endereço no Setor Policial Sul, onde está localizada a superintendência no Distrito Federal. O setor é responsável pelas investigações conduzidas na capital em que os alvos não têm foro privilegiado.