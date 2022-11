Em ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, informou que a manifestação em Brasília, próxima ao Setor Militar Urbano (SMU), não é irregular. A informação foi publicada pelo portal UOL, que cita trechos do ofício.

Pelo contrário, segundo Vieira, os manifestantes têm autorização do Comando Militar do Planalto e do governo do Distrito Federal para que veículos e pessoas transitem e permaneçam no local, que é de responsabilidade do Exército Brasileiro. Os manifestantes podem ocupar áreas pré-determinadas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), de acordo com a resposta do oficial.

Segundo o ofício, citado por UOL, o coronel disse que “desde a chegada de tais veículo ao SMU, não foram identificadas, nem por parte do Exército Brasileiro, nem por parte da PMDF, quaisquer irregularidades ou condutas ilícitas praticadas por seus proprietários”.

O militar também informa, no documento, que o movimento, iniciado em 1º de novembro, não tem uma liderança organizada, o que conclui “por não haver entidades estruturadas nas mobilização dos atos”. O coronel diz ainda que qualquer pessoa pode fazer uso da palavra no carro de som. “Em razão disso, os eventos estão sendo classificados como ATOS DE INICIATIVA POPULAR-AIP OU SOCIEDADE CIVIL ORGANIZA-SCO”, escreveu, segundo o portal.

Na semana passada, Moraes determinou que as polícias do Distrito Federal atuassem para desobstruir vias ocupadas em Brasília.

Desde o resultado do segundo turno das eleições, realizado em 30 de outubro, manifestantes têm feito protestos em todo o país contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Num primeiro momento, fecharam rodovias; agora, se concentram na frente dos quartéis do Exército de várias cidades brasileiras.