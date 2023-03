Aeronave decolou do Paraguai e tinha como destino o interior do Estado

Uma ação da Polícia Federal (PF) em parceria com a Polícia Militar (PM) interceptou um helicóptero que transportava mais de 300 quilos de cocaína. A abordagem aconteceu na zona rural de Buri, cidade a 260 quilômetros da capital paulista, no sábado 18.

De acordo com a PF, a aeronave decolou do Paraguai com destino à região de Sorocaba, também no interior do Estado. A cocaína estava em cima dos bancos do helicóptero.

Conforme a PM, o helicóptero Águia da PM conseguiu localizar a aeronave já pousada na zona rural do município. No momento do flagrante, os suspeitos realizavam o transbordo da droga para um carro. Os criminosos fugiram para uma região de mata fechada e não foram localizados.

A apreensão foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba.

Polícia Militar localiza helicóptero com cocaína em Buri. Confira: https://t.co/6o9mvCDtC1 pic.twitter.com/cVo1Q2eLOM — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) March 18, 2023