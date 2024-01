Polícia impede assalto a carga avaliada em R$ 7 milhões, mata 3 bandidos e prende 17 em SP

Uma ação conjunta da Polícia Militar e Civil impediu um megaassalto de carga de cigarros, avaliada em R$ 7 milhões. A operação ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, na Rodovia Anchieta (SP-150). A ação terminou com três bandidos mortos e outros 17 presos.

+ Leia mais notícias sobre Brasil em Oeste

De acordo com a Polícia Militar (PM) Rodoviária, os agentes receberam uma denúncia de um sequestro da carga. Durante as buscas, os policiais encontraram o veículo na altura do km 47, em Cubatão (SP). No local, 20 criminosos retiravam as caixas com os cigarros do caminhão. Ao longo da abordagem, os agente prenderam oito homens e um bandido foi baleado na perna.

Leia também: “Suspeito de matar galerista americano no Rio é preso em MG”

O motorista do caminhão foi sequestrado e levado pela quadrilha até Itariri, no Vale do Ribeira, onde foi liberado, segundo apurou a TV Tribuna, afiliada da TV Globo. A cidade fica a cerca de 130 km de onde o veículo foi roubado.

Polícia de SP abateu três criminosos

O caminhão foi encontrado no km 47 da Via Anchieta | Foto: Reprodução/TV Globo

O motorista havia saído de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, passou pela capital paulista e tinha como destino a cidade de Praia Grande, na região metropolitana da Baixada Santista.

O delegado da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos (SP), Fabiano Barbeiro, disse que os policiais seguiram com as buscas pelos outros suspeitos. Ao encontrarem, três criminosos trocaram tiros com a polícia e acabaram mortos.

Leia mais: “Polícia do Equador detém 68 suspeitos por invadir hospital”

“Esses foram responsáveis por levar o caminhão e manter o motorista como refém”, explicou o delegado. “Continuam os trabalhos de buscas, para que possamos dar uma resposta à sociedade, e prender na totalidade todos os integrantes dessa ação criminosa.”

Depois do confronto, a polícia localizou mais nove suspeitos. No total, a corporação deteve 17 pessoas, a maioria com passagens pela polícia. De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, pelo menos 30 criminosos participaram da ação.