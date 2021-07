Cinemateca: Corpo de Bombeiros suspeita que incêndio em galpão começou em ar-condicionado

O Corpo de Bombeiros informou nesta sexta-feira, 30, que a causa do incêndio que tomou conta do galpão da Cinemateca em São Paulo pode ter começado em um ar-condicionado. O aparelho estava em uma das salas de acervo histórico de filmes, no primeiro andar. O aparelho passava por manutenção.

Uma faísca teria dado início ao fogo, e a equipe não conseguiu controlá-lo. Ainda não há dados sobre o que foi destruído. No prédio, ficavam arquivados cerca de 1 milhão de documentos da antiga Embrafilme. Alguns tinham mais de 100 anos e seriam levados para um futuro museu do cinema brasileiro.

Investigação

As polícias civil e federal estão investigando as causas. Os agentes contam com apoio de técnicos da Secretaria Especial da Cultura do governo federal, responsável por administrar a unidade em parceria com as esferas estadual e municipal.

“Após extinção total do fogo, o local, que possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros será vistoriado e periciado pelo Instituto de Criminalística e a Polícia Civil prosseguirá com as investigações para esclarecer as causas do incêndio”, informa trecho da nota da Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo, publicada nesta sexta-feira, 30.