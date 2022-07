A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PM-RJ) resgatou, nesta quinta-feira, 7, uma família que estava sendo feita refém havia uma semana por dois traficantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Os criminosos estavam usando a casa dos moradores, localizada no Morro do Estado (Niterói), como esconderijo, por conta da investida da facção do Comando Vermelho (CV).

De acordo com a PM-RJ, a família era composta de um homem, uma mulher, uma idosa e uma adolescente. Os agentes encontraram as vítimas enquanto realizavam um patrulhamento na região. Os dois criminosos se entregaram para a polícia, e com eles foram apreendidos dois fuzis.

Os dois traficantes integram a liderança do crime organizado na região, segundo a PM-RJ. A TCP e CV vivem em intensa guerra territorial para assumir o controle do tráfico de drogas no Morro do Estado, gerando diversos tiroteios no local.

O caso foi enviado à 76ª Delegacia de Polícia. Em entrevista concedida hoje ao jornal O Dia, Fábio Barucke, delegado local, disse que uma investigação e um pedido cautelar em relação à guerra no morro está em curso. Além disso, o procedimento corre em sigilo.