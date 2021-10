Polícia prende 6 suspeitos de envolvimento em chacina que vitimou família de governador

Fronteira entre a cidade paraguaia Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul | Foto: Doralice Alcântara/Prefeitura de Ponta Porã

A polícia do Paraguai prendeu na manhã desta segunda-feira, 11, seis brasileiros suspeitos de envolvimento no atentado que matou quatro pessoas e deixou outras três feridas no último sábado, 9, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil. Haylee Carolina Acevedo Yunis, filha do governador do Estado paraguaio de Amambay, Ronald Acevedo, é uma das vítimas.

Os suspeitos foram localizados em um sobrado na cidade de Cerro Corá, vizinha de Pedro Juan Caballero. No local, os policiais apreenderam três carros, celulares, joias e porções de maconha. De acordo com a investigação, os homens teriam abandonado e queimado uma caminhonete semelhante à usada no ataque realizado no sábado.

O ataque ocorreu no bairro General Diaz, a cinco quadras da fronteira com o Brasil. As vítimas saíam de uma festa e entravam em um veículo quando foram atacadas pelos criminosos. Tiros de fuzil e pistola atingiram Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos; Rhamye Jamilly Borges, de 18; e Haylee, de 21.

Também foi morto Osmar Vicente Alvarez Grance, de 32 anos, alvo principal do ataque, segundo a investigação. Ele seria ligado ao narcotráfico e tinha desavenças com o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma facção criminosa brasileira que atua dentro e fora dos presídios.

