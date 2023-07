Policiais penais são reféns durante rebelião em penitenciária do Acre

Detentos do presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, no Acre, fizeram uma rebelião na manhã de desta quarta-feira, 26. O motim começou no pavilhão de isolamento da cadeia, quando 20 policiais penais faziam a segurança do local.

Durante a ação, os detentos fizeram dois policiais reféns. Ainda não há informações sobre o que desencadeou a reação dos presos.

Em dado momento, um dos policiais foi ferido por um disparo de arma de fogo de raspão no rosto. Agentes de saúde o levaram para o pronto-socorro da capital acriana. Outro agente de segurança ainda estaria sob o domínio dos presos.

Segundo a Secretaria de Justiça, operadores de inteligência foram acionados para acompanhar de perto os desdobramentos da rebelião. “Cerca de 40 operacionais altamente capacitados da força-tarefa estão prontos para serem deslocados para a região, com o objetivo de reforçar as ações de controle da situação e garantir a segurança dos envolvidos, caso necessário”, explicou, no comunicado.

Nota de esclarecimento do governo o Estado do Acre sobre a rebelião no presídio de segurança máxima | Foto: Reprodução/@governo.acre

Gabinete de crise foi criado para responder à rebelião

Um gabinete de crise foi montado e uma reunião com o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre para definir as ações a serem tomadas foi feita. Todos os policiais, inclusive os que estavam de folga, foram chamados para reforçar a operação no presídio. Eles se apresentaram durante a tarde.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) está acompanhando os acontecimentos relacionados à rebelião. “Diante da gravidade da situação, o MPAC irá instaurar procedimento para apurar as circunstâncias que levaram a esse episódio de violência”, detalhou.

