Por ‘masculinidade excessiva’, filme Top Gun: Maverick é alvo de críticas

Cena do filme Top Gun: Maverick , com estreia prevista no Brasil para 26 de maio | Foto: Divulgação

Top Gun: Maverick se tornou alvo de ataques de críticos de cinema brasileiros. Depois de estrear no sábado 21, o filme foi acusado de “masculinidade excessiva” e “testosterona demais”. O longa-metragem é protagonizado pelo ator Tom Cruise.

No site especializado Omelete, o crítico Marcelo Hessel sustentou que Top Gun: Maverick é voltado essencialmente para o público masculino “na faixa dos 40 anos”. O filme não teria interesse em atingir o público mais jovem de hoje, porque “chega pronto para atender a essa demografia emasculada, que perdeu suas convicções para o discurso identitário no novo milênio”.

Guilherme Genestretti, do jornal Folha de S.Paulo, argumentou que a produção “faz ode à testosterona e ignora qualquer aceno ao feminismo”. Para defender a sua teoria, o escritor garante que até as aeronaves têm formato fálico.

“Temos uma pilota (sic) no time, mas, no fundo, quem prevalece mesmo são aqueles rapazes pilotando aviões como se fossem suas extensões fálicas e disputando quem é o melhor”, escreveu Genestretti. “Estão ali os roncos dos motores, os óculos de aviador, as jaquetas verde-musgo e as motocicletas rodando (…) Mais sinais óbvios de exaltação à potência masculina, impossível.”

Na semana passada, o Festival de Cannes, na França, exibiu a produção para um público limitado.

Tom Cruise defende Top Gun: Maverick

Ao ser interpelado sobre como seria o filme, Tom Cruise disse que manteria o espírito da produção original. “Qual é a história de Maverick 30 anos depois? Porque ele não muda. Ele é aquele mesmo cara e ponto final”, disse.

