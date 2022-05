Por que a Ford contratou 500 engenheiros no Brasil

A Ford anunciou nesta semana que contratou 500 engenheiros no Brasil em 2022. Pode ter causado uma indagação para quem acompanha as últimas notícias da montadora no país: na semana passada, a empresa vendeu a fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, para uma construtora, em um processo iniciado em janeiro de 2021, quando a companhia anunciou o encerramento da produção de veículos no Brasil, para se tornar apenas importadora de carros no país.

Mas a contratação por aqui tem uma estratégia global: a Ford vai manter o centro de pesquisa e desenvolvimento na Bahia. A unidade trabalha em conjunto com equipes dos Estados Unidos, onde também são desenvolvidos projetos de carros montados na Argentina e no México. Os 500 engenheiros recrutados se juntarão a outros mil profissionais na área.

“O time brasileiro tem uma contribuição importante na engenharia global da Ford, desenvolvendo produtos, patentes, tecnologias e softwares que estão ajudando a moldar o futuro da mobilidade”, afirmou o presidente da Ford América do Sul, Daniel Justo. “É uma prova da capacidade e da competitividade do nosso país em exportar projetos e conhecimento.”

-Publicidade-

Justo destacou o momento de transformação vivido pela indústria automotiva no mundo, com a introdução de novas tecnologias — como a de carros elétricos —, e mudanças de hábitos dos consumidores. De acordo com ele, isso abre oportunidades para o aproveitamento da especialização e do conhecimento da equipe da Ford no Brasil, mesmo que o grupo não mantenha mais produção local de veículos.